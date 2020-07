Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft woensdag haar werkbezoek aan de provincie Zeeland op advies van de Veiligheidsregio voortijdig afgebroken. Boeren hadden de locatie van haar werkbezoek achterhaald én waren op locatie aanwezig, waardoor gevreesd werd dat het bezoek niet veilig kon verlopen.

Schouten was net klaar met een eerste werkbezoek en was onderweg naar Kamperland. De politie schrijft op Twitter dat vanwege de aanwezigheid van de Zeeuwse boeren, het werkbezoek vermoedelijk niet ordelijk kon verlopen. Daarop is besloten om het bezoek af te breken.

Elders in het land gingen boeren ook de straat op om te protesteren. In Drenthe werden tientallen boeren gearresteerd omdat zij met tractoren de toegang tot een afvalverwerkingsbedrijf blokkeerden.

Een demonstratie met landbouwvoertuigen was door de veiligheidsregio verboden, doordat veroorzaakte opstoppingen tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Boeren protesteren tegen nieuwe veevoermaatregel

Boeren protesteren vanwege de veevoermaatregel van minister Schouten. Per 1 september gaat de maximaal toegestane hoeveelheid eiwit in krachtvoer voor koeien namelijk omlaag, omdat eiwit de uitstoot van ammoniak (waar stikstof in zit) veroorzaakt.

De afgelopen weken zijn al op meerdere plekken demonstraties gehouden.