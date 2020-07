Grauwe dagen waarop het regent of motregent. Juist nu de vakantie net begonnen is (Regio Noord) of bijna begint, is zomers weer ver te zoeken. Hoort dat weer wel bij de zomer en kunnen we nog warme, zonnige dagen verwachten?

"Het is juist ouderwets zomerweer", glimlacht meteoroloog Reinier van den Berg als hij de vraag krijgt voorgelegd of de regenachtige dagen bij de zomer horen. "In Nederland is het klimaat zo dat er in de zomer wel degelijk regen kan vallen. Zomermaanden zijn niet zelden de natste van het jaar."

Ook Leon Saris, meteoroloog van Weerplaza, kijkt niet raar op van het grauwe weer in juli. "Het is vrij normaal dat we in de zomer een wat regenachtige periode hebben. Dat die nu net aan het begin van de vakantie is, is erg jammer."

De maximumtemperatuur ligt met 18 graden iets onder het gemiddelde voor begin juli (21 graden) en er valt deze maand vermoedelijk meer neerslag dan de 70 millimeter die gemiddeld in juli valt.

"Op veel plaatsen is nu al 30 millimeter gevallen en in de nacht van woensdag op donderdag trekt een fors regengebied over ons land. Daaruit kan nog 15 tot 20 millimeter vallen", weet Saris. "Daarna breekt een wat drogere periode aan."

Grensgebied verantwoordelijk voor buien

Dat we nu te maken hebben met buien en grijze luchten, komt doordat Nederland zich momenteel bevindt op de grens tussen polaire lucht in het noorden en tropische lucht in het zuiden. "Op de grens van die luchtsoorten is het bewolkt en regenachtig weer", aldus Saris. "Sinds afgelopen weekend zitten we daarin en dat houdt aan tot en met vrijdag."

Vrijdag doet Edouard, een voormalige tropische storm, ons land aan. "De lucht is dan vrij zompig en dat wordt een natte dag. Een ex-tropische storm klinkt heftig, maar qua wind valt het waarschijnlijk mee", voorspelt Saris.

Vanaf zaterdag knapt het weerbeeld "voor langere tijd" op, voorziet weerman Van den Berg. "We krijgen dan te maken met een hogedrukgebied en dat kan tien tot veertien dagen duren. 20 tot 25 graden, een volstrekt normale temperatuur. Dat mogen we aangenaam zomerweer noemen."

'We moeten niet wanhopen'

Ondanks het misschien wel wat herfstachtige gevoel, past het grauwe weer dus in de zomer. "Maar we moeten niet wanhopen", zegt weerman Piet Paulusma.

"Het tweede deel van juli komt er veel meer warmte, met 22, 23 of 24 graden. Eerst zal die warmte nog wel gematigd zijn, maar later verwacht ik nog wel echte hitte. Al wisselen die modellen per dag."