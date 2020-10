Het gratieverzoek van de langstzittende gevangene van Nederland, Loi Wah C. (62), moet opnieuw beoordeeld worden door minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Dit heeft de rechtbank in Den Haag woensdag besloten. De viervoudig moordenaar werd in 1989 tot levenslang veroordeeld voor het doden van een gezin in Rotterdam.

De man heeft zes keer eerder om gratie gevraagd, maar de verzoeken zijn telkens afgewezen. Volgens de rechtbank heeft Dekker de laatste afwijzing echter niet goed gemotiveerd.

Dit hoeft overigens niet te betekenen dat het gratieverzoek goedgekeurd zal worden. Het gaat om een herbeoordeling die ook in het nadeel van C. kan uitvallen.

Het gerechtshof bracht eerder een positief advies uit over het gratieverzoek. De situatie van de gedetineerde was zo uitzichtloos geworden, dat het "als inhumaan moet worden gekwalificeerd".

C. ging in de nacht van 10 op 11 september 1987 naar de woning van de Rotterdammers. Het plan was oorspronkelijk om ze te blinddoeken, maar dit lukte niet. Hierop stak C. de vader, moeder en hun kinderen met veel geweld dood. Het oudste kind was vijf jaar, de jongste was een baby van zes weken oud.

In 1989 kreeg C. levenslang opgelegd. Iedereen die levenslang opgelegd heeft gekregen, kan na 25 jaar een herbeoordeling aanvragen.