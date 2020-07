In de koffer die dinsdag in beslag werd genomen op Schiphol zat de stof dimethoaat, een insecticide. Dat meldt een woordvoerder van de marechaussee woensdag in gesprek met NU.nl. Het is niet duidelijk of de stof de oorzaak is dat vijf personen onwel raakten nadat zij de koffer openden. Ook werd een grote hoeveelheid vals geld aangetroffen.

Normaliter is de insecticide niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. De stof werd aangetroffen na een eerste serie tests en het is nog niet duidelijk of de koffer meer stoffen bevatte.

De aangetroffen koffer werd dinsdagmiddag in beslag genomen op de luchthaven en is vervolgens overgebracht naar een kantoorgebouw van de douane. Bij het openen ervan raakten vijf medewerkers licht onwel. Hun klachten namen snel af en ze hoefden niet overgebracht te worden naar het ziekenhuis.

Behalve de stof werd ook een "enorme hoeveelheid valse eurobankbiljetten" aangetroffen, aldus de woordvoerder. Het is nog niet duidelijk om welk bedrag het gaat.

Waarom er vals geld en insecticide in de koffer zat, is niet bekend. De marechaussee noemt de aangetroffen inhoud "bijzonder".