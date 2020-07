De politie heeft woensdag "tot nu toe" vijftig boeren opgepakt bij een protest in Drenthe. De actievoerders blokkeerden de toegang tot een afvalverwerkingsbedrijf in Wijster. Ze deden dat met tractoren en dat is sinds maandag verboden in onder meer Drenthe.

Volgens de politie ging het om tientallen landbouwvoertuigen. De boeren blokkeerden de hoofdingang van afvalverwerker Attero, waardoor vrachtwagens met afval het terrein niet op konden, zo vertelt een politiewoordvoerder tegen RTV Drenthe.

Om te voorkomen dat er nog meer actievoerende boeren zouden komen, sloten agenten toegangswegen richting Wijster af. De opgepakte agrariërs zijn naar een politiebureau in Assen gebracht. Ze riskeren een boete van maximaal 390 euro.

Bij het bureau verzamelden zich tientallen andere boeren, die hun aangehouden collega's een hart onder de riem wilden steken. Om alles in goede banen te leiden, is veel politie aanwezig rond het gebouw en zijn wegen richting het bureau afgezet door de politie. Volgens RTV Drenthe verloopt verder alles rustig in Assen.

Boeren protesteren tegen veevoermaatregel kabinet

Nederlandse boeren protesteren al bijna een week tegen de veevoermaatregel van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Per 1 september gaat de maximaal toegestane hoeveelheid eiwit in krachtvoer voor koeien namelijk omlaag, omdat eiwit uitstoot van ammoniak (waar stikstof in zit) veroorzaakt. Deze en vorige week zijn al op meerdere plekken demonstraties gehouden.

Meerdere veiligheidsregio's, waaronder dus die van Drenthe, vinden dat de opstoppingen als gevolg van de boerenprotesten tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom is tot en met volgende week maandag 7.00 uur een verbod op demonstraties met landbouwvoertuigen van kracht.