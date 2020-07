De politie heeft woensdag tientallen boeren opgepakt bij een protest in Drenthe. De boeren blokkeerden de toegang tot een afvalverwerkingsbedrijf in Wijster.

Volgens de politie stonden er tientallen landbouwvoertuigen op de weg. Om te voorkomen dat er nog meer zouden komen, hebben de agenten toegangswegen afgesloten.

Eerder werd een verbod op protesten met tractoren ingesteld. "De politie geeft uitvoering hieraan", zo wordt nu gemeld.

Boeren protesteren vanwege de veevoermaatregel van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Per 1 september gaat de maximaal toegestane hoeveelheid eiwit in krachtvoer voor koeien namelijk omlaag, omdat eiwit uitstoot van ammoniak (waar stikstof in zit) veroorzaakt. Deze en vorige week zijn al op meerdere plekken demonstraties gehouden.

Meerdere veiligheidsregio's, waaronder dus die van Drenthe, vinden dat de opstoppingen als gevolg van de boerenprotesten tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom is tot en met volgende week maandag 7.00 uur een verbod op demonstraties met landbouwvoertuigen ingesteld.