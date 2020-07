De politie en Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) hadden 2,5 jaar lang een infiltrant in de extreemrechtse partij Nederlandse Volks-Unie (NVU). Dat schrijft NRC dinsdagavond. De krant sprak met Richard Prein, een naaste oud-medewerker van Constant Kusters, de leider van NVU.

Prein benaderde NRC eerder dit jaar. Naar eigen zeggen wil hij zijn naam zuiveren. Door informatie door te spelen zou hij hebben geholpen bij het beschermen van de openbare orde.

Diverse bronnen bevestigen aan NRC dat Prein als informant werkte. Hij onderbouwde zijn verhaal zelf met WhatsApp-berichten met zijn contacten bij de politie.

Prein werkte van juni 2017 tot eind 2019 als infiltrant. Hij was 'kringleider' van de provinciale afdeling van de partij in Noord-Brabant. In 2018 verkozen leden van NVU hem tot 'Activist van het jaar'. Hij organiseerde extremistische activiteiten, terwijl de politie en AIVD toezicht hielden.

Prein gaf de politie en het AIVD onder meer inzicht in de verhouding van extreemrechts met Forum voor Democratie en vertelde over dreigende confrontaties tussen linkse en rechtse activisten. Ook infiltreerde hij bij de neonazistische partij Racial Volunteer Force (RVF).

Anti-Israël-demonstratie werd afgeblazen na ophef

In september 2019 organiseerde hij een anti-Israël-demonstratie in Den Haag, maar deze werd afgeblazen vanwege de ophef die ontstond. De demonstratie zou oorspronkelijk plaatsvinden samen met de RVF.

NVU-leider Kusters zegt in NRC dat hij al vermoedens had dat Prein een infiltrant was. Bewijs hiervoor ontbrak echter.

De politie en AIVD betaalden Prein in totaal ongeveer 3.000 euro voor de informatie die hij doorspeelde. Dat geld stak hij deels in het ondersteunen van de partij. De AIVD zegt tegen NRC dat de wet het voor hen niet mogelijk maakt om mededelingen te doen over met wie ze wel of niet praten. Ook de Rotterdamse politie zegt tegen de krant dat ze "uitermate terughoudend" zijn met het delen van informatie over de kwestie.