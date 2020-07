In een groot deel van het land valt woensdag regelmatig regen of motregen. Vooral in het zuiden en midden kunnen veel buien vallen. De wind komt uit wisselende richtingen en is zwak tot matig. Het wordt maximaal 18 graden.

In de ochtend is het bewolkt. In een groot deel van het land regent het regelmatig. Vooral in het zuiden en midden valt lange tijd regen of motregen. Er kan sprake zijn van 10 tot 20 millimeter neerslag.

In het noorden regent het minder veel en breekt soms de zon door.

Het is niet warm met in de middag gemiddeld 16 tot 17 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit verschillende windrichtingen.

Ook donderdag en vrijdag regent het soms. In het weekend is het overwegend droog en zonnig. Na het weekend neemt de kans op buien toe. Het is koel voor de tijd van het jaar. Later in de week neemt de temperatuur iets toe naar normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

