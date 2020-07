In een gebouw van de douane op Schiphol zijn dinsdagavond vijf personen onwel geworden door een onbekende stof die werd gevonden in een in beslag genomen koffer, meldt de Veiligheidsregio Kennemerland. Na meerdere tests is het nog onbekend wat de stof is. De veiligheidsregio heeft de afhandeling van het incident overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.

De stof is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, benadrukt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen NU.nl. De klachten van de onwel geworden medewerkers zijn inmiddels ook weer af aan het nemen.

Uit onderzoek door de brandweer en experts van Defensie is echter nog niet duidelijk geworden wat het goedje dan wel is. Militairen van het CBRN-team (Chemisch, Biologisch, Radiologisch of Nucleair) hebben nog een tweede onderzoek gedaan. Hier is echter nog steeds geen duidelijkheid uitgekomen.

De stof zal worden geïsoleerd en naar een laboratorium gebracht voor onderzoek. "Dan is de locatie op Schiphol in ieder geval weer veiliggesteld", aldus de veiligheidsregio. De hulpdiensten hebben weer ingepakt.