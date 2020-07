De gemeente Den Haag heeft onlangs een gemeenteambtenaar ontslagen vanwege het mogelijk plegen van miljoenenfraude. Dat blijkt dinsdag uit een brief van burgemeester Jan van Zanen (pdf) aan de gemeenteraad.

Het is de eerste keer dat de gemeente openbaar melding doet van de mogelijke miljoenenfraude, maar in de brief is te lezen dat de raad al minstens sinds maart hiervan wist.

In een vertrouwelijke brief kreeg de gemeenteraad op 3 maart te horen dat de medewerker is ontslagen en dat er sindsdien al maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat iets dergelijks nog eens zou gebeuren.

Wat de ambtenaar precies heeft gedaan, is onduidelijk. De ambtenaar is ontslagen en de gemeente heeft aangifte gedaan bij de Rijksrecherche. Een bedrag van ruim 2 miljoen euro is in beslag genomen.

De Rijksrecherche is nog bezig met het onderzoek, maar een rechter heeft het ontslag van de ambtenaar in principe goedgekeurd. Het onderzoek duurt naar verwachting nog tot het najaar van 2020.

Onderzoek tegen ex-wethouders wegens corruptie

Richard de Mos, fractievoorzitter van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos, laat in een persbericht weten een spoeddebat te hebben aangevraagd om meer duidelijkheid over het incident te krijgen.

Zelf is ex-wethouder De Mos sinds oktober 2019 echter ook het onderwerp van een onderzoek wegens corruptie, samen met zijn partijgenoot Rachid Guernaoui. Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee van het regelen van vergunningen tegen betaling. Ook zouden ze een partijgenoot van de lokale partij Groep de Mos hebben geholpen met het verkopen van een gemeentelijk pand.

Vorige maand werd bekend dat Groep de Mos mogelijk gelinkt is aan stembusfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De partij zou stemmen van kiezers met een migratieachtergrond hebben gekocht.