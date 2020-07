De organisator van de demonstratie tegen de coronamaatregelen die zaterdagmiddag door de actiegroep Nederland in Opstand werd georganiseerd, zou dinsdag zijn gearresteerd. Dat meldt nieuwspartner DUIC op basis van een Facebook-bericht.

Op de Facebook-pagina van de actiegroep is dinsdag een bericht geplaatst waaruit blijkt dat de leider van Nederland in Opstand, Tinus K., is gearresteerd omdat hij de burgemeester zou hebben bedreigd.

De politie Midden-Nederland laat aan NU.nl weten dat er inderdaad een 38-jarige man uit Utrecht is gearresteerd, met als reden "online bedreiging en belediging". Een groep van twintig sympathisanten heeft zich volgens DUIC inmiddels verzameld voor het politiebureau bij Paardenveld in Utrecht.

Bijna zeventig aanhoudingen in Utrecht en Wageningen

Nederland in Opstand organiseerde zaterdag in Utrecht een demonstratie tegen de coronamaatregelen, zoals de verplichte 1,5 meter afstand. Twee dagen voor het protest werd de demonstratie echter door de gemeente verboden, omdat het vermoeden bestond dat verschillende groepen mensen de demonstratie wilden aangrijpen om ernstige ongeregeldheden te veroorzaken.

Toch kwamen enkele honderden deelnemers naar Utrecht. Omdat de actiegroep niet wilde dat de politie wist waar het protest zou plaatsvinden, werd de exacte locatie pas een kwartier voor aanvang bekendgemaakt. Vele agenten waren op dat moment al in de stad aanwezig.

In totaal werden er in Utrecht en Wageningen, waar later die middag een soort spin-off van de demonstratie werd gehouden, bijna zeventig demonstranten aangehouden.