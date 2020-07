De vorige maand ontdekte martelkamer in een container in Wouwse Plantage, lag vol met attributen die gebruikt kunnen worden om te folteren. Zo zijn onder meer een snoeischaar, een takkenschaar, een takkenzaag, scalpels, tangen, extra handboeien, vingerboeien en tape aangetroffen, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag in een gedetailleerd bericht over de zaak.

Zes andere containerruimtes waren ingericht als cel. Aan het plafond waren handboeien aangebracht, zodat iemand staand met de armen omhoog geketend kon worden.

"Verder stond er uitsluitend een chemisch toiletje. In de hoek was een camera aangebracht, om op afstand zicht te houden op de situatie in elke cel", aldus het OM. "Het beeld van de zeecontainers is ijskoud en ronduit schokkend."

NRC schreef vorige week op basis van bronnen over de martelcontainer en meldde toen ook dat er zes verdachten waren opgepakt. Het OM bevestigt dit en kan verder melden dat het onder anderen gaat om een 40-jarige man uit Den Haag, een 44-jarige man uit Nieuwegein en een 43-jarige man uit Rotterdam. De overige verdachten komen uit Spijkenisse, Utrecht en Lexmond.

OM: 'Loods werd aangeduid als behandelkamer'

De politie observeerde de loods al sinds april. Door de hack van EncroChat, die vorige week wereldkundig werd gemaakt, kon politie en justitie wekenlang live de berichten lezen die criminelen via het programma naar elkaar stuurden.

"In die berichten werden foto's verstuurd van een loods en een zeecontainer waarin een tandartsstoel stond, met riemen aan de armleuningen en de voetensteun. Er werd gesproken over ontvoeren en martelen", zo schetst het OM.

"Als ik hem op de stoel heb, gaat er meer komen" en "Maar die hond is spoorloos" zijn enkele van de berichten die werden gelezen door politie en justitie. "De loods werd aangeduid als 'ebi' (dat is de Extra Beveiligde Inrichting in Vught) en 'behandelkamer'", zo meldt het OM. De doelwitten van de aanstaande ontvoeringen zijn ingeseind en konden onderduiken.

Politiekleding en wapens aangetroffen

Bij de martelcontainer is ook een "zit- en slaapgelegenheid ingericht, vermoedelijk voor bewakers om langer te kunnen verblijven". Bij de doorzoeking zijn ook zeven handvuurwapens gevonden en een automatisch geweer. Bij doorzoekingen op woonadressen van de verdachten zijn nog eens 25 wapens aangetroffen.

Ook zijn sets politiekleding, kogelvrije vesten en zwaailichten gevonden in een andere containerruimte. Dinsdag is besloten het voorarrest van de mannen met negentig dagen te verlengen "op de verdenking voor voorbereiding van ontvoering, gijzeling, zware mishandeling en afpersing en deelneming aan een criminele organisatie. Twee verdachten zijn tevens in bewaring gesteld voor wapenbezit", vat het OM samen.

Een van de cellen in de container. (Foto: Openbaar Ministerie)