Een agent uit Tilburg spant een zogenoemde artikel 12-procedure aan om alsnog vervolging af te dwingen van een man die hem zou hebben bedreigd met fysiek geweld. Dat laat de advocaat van de agent aan NU.nl weten. Het Openbaar Ministerie (OM) zag af van vervolging vanwege het ontbreken van juridische haalbaarheid.

De agent liep op vrijdag 3 juli met zijn vrouw en kinderen door het centrum van Tilburg, toen hij als dusdanig werd herkend door een man die hem lastig viel en dreigde hem fysiek geweld aan te doen.

De politie wil niet ingaan op de details van de bedreiging, maar toen de diender opnieuw werd belaagd, werd de man aangehouden.

De verdachte, die volgens de politie bekendstaat als vuurwapengevaarlijk, zou zich in aanloop naar het incident al meerdere malen vervelend hebben gedragen op het politiebureau. Ook viel hij agenten lastig op straat.

De man kreeg hiervoor enkele bekeuringen en een toegangsverbod tot het bureau, maar tot een vervolging voor bedreiging kwam het niet.

Het OM legt uit dat er zorgvuldig naar de zaak is gekeken, maar dat de inschatting was dat er geen sprake was van een strafbaar feit.

"De officier van justitie heeft de woordelijke bedreiging aangehoord en kreeg toen al het gevoel dat er van bedreiging in juridische zin vermoedelijk geen sprake was", verduidelijkt de woordvoerder. "Er is daarna intern overleg gevoerd en gekeken naar de huidige jurisprudentie. Dat heeft geleid tot de conclusie dat er geen sprake was van een haalbare zaak."

Politiebonden noemen besluit OM onverteerbaar

De politiebonden leggen zich hier niet bij neer en hebben advocaat Sébas Diekstra ingeschakeld. Hij is een artikel 12-procedure gestart bij het gerechtshof in Den Bosch. Dat betekent dat het hof gaat kijken naar de zaak en alsnog kan besluiten dat het OM moet overgaan tot vervolging.

"Wij vinden het onverteerbaar dat een politieman in zijn privétijd belaagd en met geweld bedreigd kan worden vanwege zijn werk, zonder dat daar strafrechtelijke consequenties aan zitten", zegt Maarten Brink, voorzitter van politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant, die hierin gesteund wordt door Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond.

Diekstra: 'Iedere dreiging zou strafbaar moeten zijn'

Diekstra laat weten dat de gedragingen en de uitlatingen van de man mede beoordeeld moeten worden in het licht van "de persoon van de man die dit deed", verwijzend naar de vaststelling van de politie dat de man bij eerdere geweldsincidenten betrokken is geweest. "Er is bij mijn cliënt een redelijk te noemen vrees ontstaan dat hij slachtoffer zou kunnen worden van een ernstig geweldsmisdrijf."

Diekstra, en met hem de vakbonden, is daarnaast in algemene zin ook van oordeel dat de wetgeving niet voldoet. "Iedere bedreiging met geweld tegen politieambtenaren zou strafbaar moeten zijn", aldus de advocaat. "De wet maakt het nu echter mogelijk om bijvoorbeeld bij dreiging met eenvoudige mishandeling tegen een politieambtenaar ongestraft weg te komen."