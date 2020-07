Het telefoonnummer 113 is vanaf deze week rechtstreeks bereikbaar voor mensen die willen praten over zelfmoordgedachten. Tot nu toe moesten mensen in psychische nood nog het nummer 0900-0113 bellen.

Dat heeft de Stichting Zelfmoordpreventie dinsdag gemeld. Het nieuwe nummer wordt later deze week officieel gelanceerd.

Het kabinet had in het najaar toegezegd werk te maken van het in het leven roepen van het nummer 113. Dit besluit werd genomen nadat minstens twee mensen overleden omdat ze de hulplijn niet te pakken konden krijgen omdat ze het juiste nummer niet wisten.

Eind september probeerde een 26-jarige vrouw tot drie keer toe 113 te bellen. Kort daarna pleegde ze zelfmoord. Volgens haar ouders kreeg ze dat nummer van een hulpverlener. Twee maanden eerder overkwam een 61-jarige man hetzelfde.

'Mensen moeten zonder drempels steun vinden'

"Mensen die suïcidaal zijn, moeten snel en zonder drempels de juiste steun en hulp weten te vinden en krijgen", zei staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid destijds.

De Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar. De hulplijn wordt jaarlijks per telefoon en per chat door negentigduizend mensen benaderd omdat zij behoefte hebben aan een gesprek over suïcide. Ruim achttienhonderd personen pleegden vorig jaar zelfmoord in Nederland.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.