Het is dinsdag grotendeels droog. Wel trekken er vanuit het westen enkele buien over het land. Er staat een overwegend matige zuidenwind. Het wordt gemiddeld tussen de 17 en 21 graden.

Dinsdag waait het een stuk minder hard dan maandag. In de ochtend staat er een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind. Later op de dag neemt de wind toe tot matig en draait naar het westen. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig.

Verspreid over het land is er soms een bui mogelijk, maar het is overwegend droog. Vooral in de middag breekt de zon door. In de avond neemt de bewolking toe en valt er meer regen. De buien trekken van west naar oost over het land. Vooral in het noordwesten worden buien verwacht.

Het wordt gemiddeld 17 in het noorden tot 21 graden in het zuiden.

Na dinsdag is het wisselvallig met af en toe regen. In de middag is de temperatuur de komende dagen gemiddeld iets lager dan normaal voor de tijd van het jaar.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.