De man die 1 juli met een auto een basisschool in het Noord-Hollandse Grootebroek binnenreed, wordt onder meer verdacht van poging tot moord. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandagavond aan NH Nieuws en NRC.

De 55-jarige man wordt ook bedreiging ten laste gelegd, alsmede vernieling en beschadiging van het gebouw.

De man, de vader van een leerling, zei een conflict te hebben met de school, aldus de politie die later liet weten dat de man onder invloed van alcohol was. Het OM denkt dat er sprake was van opzet. De man blijft nog minstens twee weken in voorarrest zitten.

De man reed woensdagavond 1 juli rond 21.00 uur met een auto de basisschool 't Palet binnen, waar op dat moment een groep 8-musical bezig was. De man reed via de hoofdingang het schoolgebouw binnen en kwam tientallen meters verderop in de hal tot stilstand.

Leerlingen en hun ouders waren op dat moment in de gymzaal en hoorden een hoop lawaai. Ze kwamen met de schrik vrij. Volgens NH Nieuws was het kind van de man woensdagavond niet in de school aanwezig.