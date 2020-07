Groningen en Drenthe hebben maandag per direct een tijdelijk verbod ingesteld op het demonstreren met landbouwvoertuigen. De provincie Friesland overweegt een dergelijk verbod en verwacht hier volgens Omroep Fryslân dinsdag uitsluitsel over te geven.

Boeren protesteerden maandag voor de vijfde achtereenvolgende dag tegen de veevoermaatregel van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Op meerdere plekken in het land lieten ze van zich horen.

Volgens de veiligheidsregio's Groningen en Drenthe leidden de recente boerenprotesten op verschillende plekken "tot opstoppingen en gevaarlijke situaties". Omdat de demonstraties niet vooraf waren gemeld, konden de autoriteiten geen afspraken maken met de betogers over de veiligheid tijdens de demonstraties.

"Om herhaling te voorkomen" hebben beide noordelijke provincies daarom van maandag tot en met volgende week maandag 7.00 uur een verbod ingesteld op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Het staat boeren volgens de provincies wel vrij om op andere manieren te demonstreren.

De politie moet het verbod gaan handhaven.

Snelwegen en distributiecentra mikpunt van protesten

In Brabant was een aantal actievoerders maandagavond aanwezig bij de Amercentrale in Geertruidenberg, zo meldt Omroep Brabant. Ook in Geertruidenberg kwamen boze boeren bij elkaar. Bij Terheijden, langs de A59, deelden demonstrerende boeren eerder op de dag gratis patat uit.

Ook het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle is maandagavond weer het doel voor honderd tractors, aldus RTV Oost. Op dezelfde plek werd zaterdag ook al geprotesteerd.

Aan het einde van de middag zorgden tientallen actievoerende boeren op tractors tijdens de avondspits voor veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beesd en Zaltbommel stond rond 18.00 uur een file van 11 kilometer, meldt de ANWB.

Rond 18.30 uur keerden de boeren volgens de ANWB om bij Zaltbommel en reden de trekkers over de A2 weer terug richting Utrecht. Dit zorgde voor ruim een half uur vertraging en 6 kilometer file.

Waarom de boeren boos zijn

Vanaf 1 september mag krachtvoer voor koeien minder eiwit bevatten. De verminderde hoeveelheid eiwit zorgt voor minder uitstoot van ammoniak (waarin stikstof zit) en die zogenoemde stikstofruimte kan worden gebruikt voor de bouw van huizen en de aanleg van wegen.

Dat die stikstofruimte bij boeren vandaan moet komen is ze tegen het zere been.