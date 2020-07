Maandag waait een matig tot krachtige westenwind en worden wolkenvelden afgewisseld door de zon. Verspreid over het land kan een bui vallen.

De temperatuur loopt op naar 18 tot 20 graden. Tegen de avond neemt de kans op een bui in het land af, in de nacht wordt het overwegend droog.

Dinsdag is het grotendeels droog, maar zijn er met name in de noordelijke helft van het land buien mogelijk. De maximumtemperatuur ligt dinsdag rond de 19 graden.

