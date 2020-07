In verschillende delen van Nederland zijn zondagavond opnieuw boeren de weg op gegaan om te protesteren. Het is de vierde avond op rij dat de boeren actievoeren.

In Drenthe en Groningen zijn enkele tientallen trekkers naar het distributiecentrum van supermarktketen Coop in Gieten gereden. Ze blokkeren daar de hoofdingang van het terrein. De A32 en A7 bij Heerenveen werden urenlang in beide richtingen geblokkeerd. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten rekening te houden met vertraging. Rond 23.00 was de A32 weer vrij.

In Groenlo in Gelderland voeren zo'n tweehonderd boeren actie bij een distributiecentrum van supermarktketen Aldi. Een aantal boeren zijn vanuit Groenlo doorgereden naar een distributiecentrum van de Plus in Haaksbergen, schrijft RTV Oost.

Ook in het centrum van Groningen rijden tientallen trekkers. Volgens RTV Noord zijn de boeren naar het hoofdstation in de stad gereden. Een deel van de trekkers heeft de stad inmiddels via de N7 weer verlaten.

In Eindhoven wordt door een groep boeren de toegangswegen naar Eindhoven Airport geblokkeerd. Ook zijn enkele toegangswegen afgezet in verband met de verkeersveiligheid. De marechaussee houdt toezicht en meldt dat de luchthaven alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Volgens de marechaussee is de sfeer nog gemoedelijk.

Sinds donderdagavond acties verspreid over het land

De boeren voeren sinds donderdagavond actie. Een groep reed toen met trekkers naar Den Haag voor een spontaan boerenprotest. In de Tweede Kamer werd donderdagavond gestemd over maatregelen op het gebied van veevoer en stikstofreductie. Ook in onder meer Groningen, Breda en Leeuwarden werden meerdere trekkers gesignaleerd.

Minister Carola Schouten (Landbouw) wil dat de hoeveelheid ruw eiwit die een melkveehouder via krachtvoer aan zijn of haar koeien mag geven, begrensd wordt. Op die manier moet de stikstofuitstoot van de landbouw ingedamd worden.

De afgelopen dagen werd onder meer een distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle geblokkeerd. Ook bij meerdere Jumbo-distributiecentra werd actiegevoerd. Zondagmiddag werd al enkele uren met ongeveer dertig trekkers de ingang van het distributiecentrum van de supermarktketen Albert Heijn in Zaandam geblokkeerd. De boeren willen afdwingen dat supermarkten een eerlijke prijs voor hun producten leveren.