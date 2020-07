Een 23-jarige man uit 's-Gravenpolder heeft zaterdagavond twee agenten mishandeld in Goes, nadat hij eerder tegen een geparkeerde auto was aangereden.

Omstanders belden de politie omdat de man ervan door wilde gaan. Uit een blaastest kwam naar voren dat hij te veel had gedronken.

Toen de politie de man mee wilde nemen naar het bureau voor een nadere ademanalyse, verzette hij zich. Hierbij raakte hij in gevecht met de agenten.

Beide agenten hielden hieraan volgens de politie "behoorlijk letsel" over en konden hun dienst niet afmaken. Ze hebben aangifte gedaan tegen de man.

De man bleek uiteindelijk ruim vier keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij zit nog vast.

Ook in Dreischor agenten bedreigd

Ook in het Zeeuwse Dreischor kregen agenten dit weekend te maken met agressie. De politie hield een 48-jarige man uit Schouwen-Duiveland aan na een melding van een bedreiging.

In het politiebusje lukte het de man om een van de ruiten uit de sponning te trappen. Hierbij bedreigde hij ook de drie aanwezige agenten met de dood. Dit gebeurde volgens de politie op "zodanige manier" dat de agenten aangifte hebben gedaan.

De man zit zondag nog vast op verdenking van bedreiging en vernieling.