Komende week begint regenachtig in grote delen van het land, later in de week wordt het beter maar blijft het wisselvallig met veel wind en motregen. De hele week ligt het kwik boven de 18 graden.

Vooral het noorden van Nederland krijgt maandag te maken met buien, maar ook in de rest van het land kunnen buien vallen. In de kustprovincies en op het IJsselmeer kan het onstuimig worden door windstoten tot wel 85 kilometer per uur, meldt Weerplaza.

Dinsdag blijft het naar verwachting op de meeste plekken in het land droog. Er zal wel net als een dag eerder een stevige wind over het land trekken. Woensdag krijgen de meeste plekken te maken met motregen.

Vanaf donderdag komt er veel bewolking voor, afgewisseld met hier en daar buien. In het noordwesten kan de zon zich kort laten zien. Door de aanwezigheid van flink wat wind kan het echter fris aanvoelen.

Vrijdag valt er vooral in de ochtend flink wat regen. Op zaterdag klaart het vervolgens grotendeels op, maar blijft het niet helemaal droog. Bovendien kan er ook dan nog een behoorlijke wind staan.

De middagtemperatuur komt deze week uit tussen de 18 en 21 graden.