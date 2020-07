In het Amsterdamse centrum wordt zondagmiddag een protestmars gelopen tegen de Nederlandse coronamaatregelen. De politie verwacht geen ongeregeldheden.

Via het Facebookevenement hebben zich bijna driehonderd mensen aangemeld voor de zogenoemde Vrijheidsmars. De organisatie Stop Lockdown is onder meer tegen de anderhalvemetersamenleving en het dragen van mondkapjes.

De protestmars mag van de gemeente Amsterdam plaatsvinden zolang mensen zich houden aan de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM.

De protestmars begint om 13.00 uur vanaf het Jonas Daniel Meierplein en eindigt daar ook weer om 15.00 uur. De organisatie roept op tot een vredig en geweldloos protest.

De politie Amsterdam is op de hoogte van de demonstratie maar er is tot dusver geen aanleiding om extra maatregelen te nemen, aldus een woordvoerder tegen NU.nl.

Arrestaties bij demonstraties Utrecht en Wageningen

Bij demonstraties tegen coronamaatregelen in Utrecht en Wageningen werden zaterdag bij elkaar bijna zeventig mensen opgepakt, onder andere voor het verstoren van de openbare orde, geweld en poging tot geweld. In Wageningen gooiden de demonstranten met spullen naar de politie.

Het ging hierbij om eerder verboden demonstraties. In Utrecht was van tevoren veel politie op de been, omdat hen het bericht had bereikt dat er veel hooligans tussen de demonstranten zaten die de openbare orde wilden verstoren.