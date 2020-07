De brandweerkorpsen hebben in de nacht van zaterdag op zondag hun handen vol aan drie grote branden in het land. Bij de branden, die in Deventer, Zandvoort en Sliedrecht woedden, komt veel rook vrij. In alle drie de plaatsen is een afzonderlijke GRIP-1 situatie afgekondigd, wat inhoudt dat de hulpdiensten moeten samenwerken vanwege de omvang van het incident.

De verschillende veiligheidsregio's waarschuwen omwonenden via Twitter de branden om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.

In Deventer woedt in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand bij een metaalrecyclingsbedrijf aan de Danzigweg. De brand veroorzaakt grote rookwolken, waardoor omwonenden een NL-Alert hebben ontvangen.

De brand brak om 04.00 uur uit en werd niet veel later opgeschaald naar een GRIP-1 situatie. Iets na 06.00 uur had de brandweer de brand onder controle.

Volgens RTV Oost kwamen de hulpdiensten af op een melding van een inbraak bij het bedrijf. Ter plekke sloegen de vlammen uit het dak.

Veel rookoverlast op boulevard bij Zandvoort

De brand in Zandvoort brak even voor half 4 uit in een strandtent. Omdat de brand uitslaand is, werd ook voor deze brand opgeschaald naar GRIP-1.

De rook geeft vooral aan de boulevard overlast, meldt Veiligheidsregio Kennemerland. In het dorp zelf wordt de rooklucht ook geroken.

Asbest vrijgekomen bij brand in loods Sliedrecht

Even voor vijf uur brak een brand uit in een loods aan de Calandstraat in het Zuid-Hollandse Sliedrecht. De uitslaande brand wordt met veel materiaal bestreden, laat de brandweer via Twitter weten. In verband met de aanwezigheid van asbest is opgeschaald naar GRIP-1.

Er komt veel rook vrij, dat in de richting van het station verder de polder in trekt. De brandweer zet in op behoud van een naastgelegen loods.