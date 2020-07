Bij een metaalrecyclingsbedrijf in Deventer is in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand uitgebroken. Diezelfde nacht woedt ook in een strandpaviljoen in Zandvoort een grote brand. Bij beide branden komt veel rook vrij, waarschuwen de veiligheidsregio's.

De veiligheidsregio's waarschuwen omwonenden van zowel de brand in Zandvoort als in Deventer om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.

In Deventer woedt in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand bij een metaalrecyclingsbedrijf aan de Danzigweg. De brand veroorzaakt grote rookwolken, waardoor omwonenden een NL-Alert hebben ontvangen.

De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar GRIP-1. Dit houdt in dat hulpdiensten moesten samenwerken vanwege de omvang van het incident.

Volgens RTV Oost kwamen de hulpdiensten af op een melding van een inbraak bij het bedrijf. Ter plekke sloegen de vlammen uit het dak.

Veel rookoverlast op boulevard bij Zandvoort

De brand in Zandvoort brak even voor half 4 uit in een strandtent. Omdat de brand uitslaand is, werd ook voor deze brand opgeschaald naar GRIP-1.

De rook geeft vooral aan de boulevard overlast, meldt Veiligheidsregio Kennemerland. In het dorp zelf wordt de rooklucht ook geroken.