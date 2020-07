De harde wind is zondagochtend nog nadrukkelijk aanwezig. Vooral langs de kust en op het IJsselmeer waait het hard en zijn windvlagen tot 85 kilometer per uur mogelijk. In de loop van de dag neemt de wind iets in kracht af en klaart het vanuit het westen op.

De zon kan zich in de middag af en toe laten zien. Het wordt maximaal 21 graden.

Maandag draait de wind naar het noordwesten en is het wisselend bewolkt. Hierbij kan soms een bui vallen. De temperatuur loopt op naar 16 tot 20 graden.

