Verschillende groepen boeren voerden zaterdagavond actie tegen het besluit van Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om het toevoegen van eiwit in veevoer te verbieden. Op deze manier wil Schouten de stikstofuitstoot te verminderen, maar de boeren zijn het daar niet mee eens. Vooral in het noorden van het land gingen groepen boeren met hun trekkers de straat op.

Een aantal boeren kwam zaterdagavond rond half 11 bijeen op de A28 bij het knooppunt Hoogeveen. Zij blokkeerden daarbij de weg met hun landbouwvoertuigen. Agenten ter plaatse zijn in gesprek gegaan met de boeren, laat een politiewoordvoerder weten. Zes boeren werden op de bon geslingerd om betrokkenheid bij de blokkade. Na een uur werd het knooppunt weer vrijgegeven en komt het verkeer weer op gang.

Ook in Friesland en Groningen reden boeren met hun trekkers over diverse wegen, maar het lijkt niet om blokkades te gaan.

Verder reden tientallen trekkers door Amsterdam. Met de politie werd afgesproken dat ze een rondje mogen maken, maar niet over de grachten rijden en niet naar de Dam mogen gaan. Agenten begeleidden de boeren zodat de actie probleemloos zou verlopen. Rond half 12 reden de boeren weer uit de stad, schrijft AT5.

Protesten bij enkele distributiecentra

Verschillende groepen boeren blokkeerden zaterdagavond enkele distributiecentra van supermarkten. Ze stonden met tientallen trekkers onder meer op en naast het terrein van de Jumbo in het Brabantse Veghel. Het bedrijventerrein werd daarbij afgesloten voor ander verkeer.

De demonstratie bij Veghel is rond 23.30 uur beëindigd, laat de politie weten via Twitter. Op beelden op sociale media is te zien dat de boeren weggeleid worden van het bedrijventerrein.

Eerder op de dag vond een vergelijkbare demonstratie plaats bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Sinds donderdagavond protesteren boeren in relatief kleine groepjes op verschillende plekken in het land tegen Schoutens besluit, onder meer op het Binnenhof, het Malieveld, de A1 en de A2.