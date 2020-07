Ondanks een verbod en een noodverordening demonstreerde de groep Nederland in Opstand zaterdagmiddag toch in Utrecht tegen de coronamaatregelen. Uiteindelijk werden er vijftien betogers opgepakt in de Domstad. In Wageningen werden bij een soort spin-off van de Utrechtse demonstratie tientallen mensen gearresteerd.

15.00 uur: veel politie in Utrecht op de been

Er is veel politie aanwezig in het centrum van Utrecht. Het Jaarbeursplein, waar het protest oorspronkelijk zou plaatsvinden, is afgesloten met hekken en er staat een tiental politiebusjes.

Ook in de rest van het centrum is veel politie op de been. Op de Neude en het Domplein staan politiebusjes en de politie patrouilleert te paard in de winkelstraten en rondom het station.

Om 14.00 uur is een noodbevel in de stad van kracht gegaan, omdat alles erop lijkt dat de betogers zich niet laten tegenhouden door het verbod. Iedereen die zich gedraagt alsof hij of zij wil protesteren, of bijvoorbeeld kleding aanheeft of iets bij zich draagt wat daarop wijst, moet vertrekken en wegblijven.

Waar de actie zal plaatsvinden, is dan nog onduidelijk. Om de politie niet vooraf wijzer te maken dan ze is, zal de organisatie pas een kwartier van tevoren bekendmaken waar het verboden protest zal plaatsvinden.

16.00 uur: demonstratie in een park

De demonstratie zal worden gehouden in het park Oog in Al, twintig minuten lopen van de eerdere locatie op het Jaarbeursplein. In kleine groepjes arriveren er steeds meer mensen in het park.

In het park verzamelen zich uiteindelijk zo'n tweehonderd betogers. Ze zijn tegen de coronamaatregelen, zoals de verplichte 1,5 meter afstand.

"Ik wil dat mensen elkaar weer kunnen knuffelen, we moeten toch kunnen laten zien dat we van elkaar houden?", vertelt demonstrant Ruud uit Utrecht. "Ik ga me daarbij echt niet laten vertellen wie ik wel of niet mag knuffelen door de Nederlandse overheid."

Na ongeveer een uur roept de organisatie dat ze niet meer mogen demonstreren in het park, omdat het park niet genoeg ruimte biedt om afstand te houden. "We moeten het park verlaten, anders volgen er charges", roept iemand van de organisatie door een microfoon.

16.30 uur: confrontatie tussen ME en demonstranten in Wageningen

In Wageningen is het ondertussen bij een vergelijkbare coronademonstratie uitgelopen op een confrontatie tussen de ME en demonstranten. Volgens de politie weigerden ze te luisteren naar het bevel om te vertrekken. Er zou ook met voorwerpen gegooid zijn naar de politie.

Volgens De Gelderlander zou het gaan om demonstranten die oorspronkelijk van plan waren om naar de verboden actie in Utrecht te gaan. Het zou gaan om zo'n 500 betogers.

Uiteindelijk zijn er tientallen mensen in Wageningen opgepakt.

75 Betogers vertrekken uit park Utrecht: 'Ik ga hier nu niet knokken’

17.00 uur: Utrechtse demonstratie verandert in een protestmars

De organisatie in Utrecht besluit ondertussen de demonstratie lopend voort te zetten, als een soort protestmars. Tweehonderd betogers lopen het park uit.

Ze lopen langs de Muntkade een woonwijk in. Af en toe wordt het woord "vrijheid" geschreeuwd, iemand speelt op een trommel.

Een echtpaar is speciaal uit Brabant gekomen voor de demonstratie. "Ik mag mijn oma niet eens bezoeken door die regels, dat is toch bizar", vertelt de vrouw.

"Mensen kunnen doodgaan aan corona, maar ook van eenzaamheid hoor. Ik weet niet of de regering weet hoe erg dat is, dat is gewoon onmenselijk. Zolang ik niet bij haar op bezoek mag, kom ik hier demonstreren."

Demonstranten lopen langs de Muntkade. (Foto: Lauren Heeremans)

17.30 uur: de sfeer wordt grimmiger

De stoet trekt veel bekijks van omwonenden. Mensen hangen uit hun raam om de protestmars te filmen. "Ik dacht dat de demonstratie in het centrum zou zijn, hoezo lopen ze hier?", vraagt een buurtbewoner zich af.

De stoet wordt voorgeleid door een politiewagen en op de voet gevolgd door ME-busjes, maar de dienders grijpen niet in. In de Kanaalstraat, waar het autoverkeer niet om de groep demonstranten heen kan, wordt luid getoeterd.

De sfeer wordt grimmiger, vooral omdat de bewoners van de Kanaalstraat geïrriteerd lijken dat ze er niet met de auto doorheen kunnen. Het leidt tot een enkel opstootje tussen bewoners en demonstranten en de ME springt dan uit de busjes met getrokken wapenstok.



Hierop besluit de organisatie de demonstratie te beëindigen. "Verspreiden!", wordt er door meerdere demonstranten geroepen. De meesten geven daar gehoor aan, maar sommigen weigerden weg te gaan.

De politie heeft tot dusver vijftien mensen opgepakt op meerdere plekken in de stad die weigerden naar huis te gaan. Rond 18.00 uur werd het alsnog weer rustig in de stad.