Ongeveer honderd boeren in trekkers hebben zaterdagmiddag een kleine twee uur lang de uitgang van een distributiecentrum van de Albert Heijn in Zwolle geblokkeerd. Eerder op de dag deden ze aangifte tegen landbouwminister Carola Schouten. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van RTV Oost.

De boeren kwamen iets voor 15.30 uur aan bij het distributiecentrum aan de Galvaniweg in Zwolle. Dat heeft tot "enige overlast" voor de processen van Albert Heijn geleid, schat een politiewoordvoerder in. Albert Heijn was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.

Of dit ook tot verkeershinder heeft geleid, is niet duidelijk. Rond 17.15 uur vertrokken de boeren weer.

Eerder op de middag meldden de boeren zich bij het politiebureau op Zwolle, waar ze hun gegevens achterlieten voor individuele aangiftes tegen Schouten wegens dierenmishandeling. "Daar worden ze gekoppeld aan een eerder proces-verbaal van vrijdag", aldus de politiewoordvoerder.

Schouten wil het toevoegen van extra eiwit aan veevoer verbieden. Veehouders zijn tegen het plan omdat het volgens hen slecht is voor de gezondheid van de dieren. Sinds donderdagavond protesteren boeren in relatief kleine groepjes op verschillende plekken in het land tegen Schoutens besluit, onder meer op het Binnenhof, het Malieveld, de A1 en de A2.