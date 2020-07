Een groep demonstranten is zaterdag in confrontatie gekomen met de Mobiele Eenheid (ME) op het 5 Mei Plein in Wageningen. Sommige mensen droegen spandoeken bij zich tegen de coronamaatregelen. De politie meldt dat er meerdere aanhoudingen zijn verricht. Zij werden gefouilleerd en een touringcar van de politie in geleid, blijkt uit beelden op Twitter.

De politie kon niet bevestigen dat het om demonstranten zou gaan, wel dat er "signalen zijn binnengekomen dat een groep mensen erop uit is om de openbare orde te verstoren".

De mensen worden verzocht weg te gaan, laat de politie weten aan NU.nl. Het is onduidelijk wat de groep precies wil.

Volgens De Gelderlander zou het gaan om demonstranten die oorspronkelijk van plan waren om naar de verboden demonstratie in Utrecht te gaan. Het zou gaan om zo'n 500 demonstranten.

De krant meldt dat de ME de wapenstok heeft moeten gebruiken om het plein schoon te vegen.