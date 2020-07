Bij een mogelijke brand op een vrachtschip bij de Waalhaven in Rotterdam is zaterdagmiddag flinke rookontwikkeling ontstaan, zo meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rijnmond aan NU.nl. Eén persoon is vanwege rookinhalatie nagekeken door ambulancepersoneel.

De brand ontstond rond 16.00 uur. De brandweer is momenteel met de havendienst aan boord van het schip. Daar zijn ze bezig met onderzoek.

Wat er precies in brand staat en hoe groot de brand is, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Later zal de veiligheidsregio meer informatie vrijgeven.

Vanwege de rookontwikkeling is er zaterdagmiddag een NL-Alert uitgestuurd. Mensen in de omgeving van de Waalhaven worden opgeroepen om ruimen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.