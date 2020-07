Op een vrachtschip in de Rotterdamse Waalhaven heeft sinds zaterdag 16.00 uur een brand gewoed. Aan boord van het schip zat metaalschroot, dat vlam had gevat. Het blussen van de brand heeft een aantal uur in beslag genomen: de brandweer meldde zondagochtend om kwart voor 5 dat de brand was geblust.

De rook van de brand trok richting Charlois en het centrum, meldde de Veiligheidsregio. De brand werd bestreden vanaf twee vaartuigen van het havenbedrijf. ook op het schip waren hulpdiensten aanwezig.

Eén persoon is zaterdagmiddag vanwege rookinhalatie nagekeken door ambulancepersoneel. Vanwege de rookontwikkeling werd een NL-Alert uitgestuurd. Mensen in de ruime omgeving kregen het advies ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Tegen 21.00 uur werd opnieuw een NL-Alert verstuurd. Daarin werd meegedeeld dat het waarschijnlijk nog uren duurde voordat de brand is geblust. Ook stond erin vermeld dat de rook van de brand richting de wijk Charlois en het stadscentrum trekt.