In de maand april zijn in de Nederlandse Waddenzee 5.687 grijze zeehonden geteld. Dat zijn er 20 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit de jaarlijkse telling van de Wageningen Marine Research.

In de gehele internationale Waddenzee, die ook deels in Duitsland en Denemarken ligt, werden ook meer grijze zeehonden geteld dan vorig jaar: 7.649, een stijging van 17 procent.

Er loopt nog een trendonderzoek om de stijging van het aantal zeehonden te verklaren. Er wordt gekeken of het mooie weer en de minimale menselijke verstoringen als gevolg van de coronacrisis invloed hebben gehad.

Onderzoekers hebben de zeehonden zoals elk jaar geteld tijdens de ruiperiode in april, omdat de meeste zeehonden dan op het droge liggen en goed zichtbaar zijn. De telling wordt gedaan vanuit een vliegtuig.

Minder grote toename zeehondenpups

In de winter worden ook de zeehondenpups geteld, om een indicatie te krijgen van de totale voortplanting. Op 19 december 2019 werden in de totale Noordzee 932 zeehondenpups geteld, 2 procent meer dan in het jaar ervoor.

Het aantal Nederlandse pups lag 12 procent lager dan het jaar ervoor. Onderzoeker Jessica Schop denkt dat dat komt door het stormachtige weer vlak voor de telling.

"Het kan zijn dat veel van de pups toen van de kolonies zijn weggespoeld, hetzij naar hoger gelegen platen of duinen waar ze moeilijker te tellen waren, hetzij te water zijn geraakt”, vertelt Schop aan Nature Today.