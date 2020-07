De Veiligheidsregio Utrecht heeft zaterdagmiddag een noodbevel uitgevaardigd. De politie is in groten getale aanwezig voor het tegenhouden van eventuele demonstranten die afkomen op een eerder deze week verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen.

Het noodbevel is zaterdag van kracht van 13.00 uur tot middernacht. Waarnemend burgemeester Peter den Oudsten heeft Utrecht aangewezen als een veiligheidsrisicogebied.

De gemeente had de demonstratie op donderdag al verboden, omdat het Jaarbeursplein, de plaats waar de demonstratie had moeten plaatsvinden, niet groot genoeg zou zijn. Hierdoor zouden de demonstranten zich niet kunnen houden aan de 1,5 meter afstand.

Het coronaprotest vindt plaats in het Utrechtse park Oog in Al, een park midden in een woonwijk tussen de A2 en de Utrechtse binnenstad. De locatie van de verboden demonstratie werd rond 16.00 uur bekendgemaakt door de organisatie Nederland in Opstand.

Bronnen melden aan De Telegraaf dat er zo'n duizend hooligans op de demonstratie zouden willen afkomen. De gemeente zei eerder al te verwachten dat er groepen relschoppers, onder wie leden van de harde kern van verschillende voetbalclubs, naar de stad komen om de confrontatie met de politie te zoeken.

Nadat een oorspronkelijk geplande demonstratie zaterdagmiddag op het Jaarbeursplein verboden werd door de autoriteiten, besloten de betogers uit te wijken naar een andere locatie en deze pas vlak voor de start van het protest bekend te maken.

Voorbereid op meerdere scenario's

Een woordvoerder van de gemeente liet eerder aan NU.nl weten voorbereid te zijn op meerdere scenario's. "We hebben op sociale media gezien dat mensen alsnog van plan zijn om naar de demonstratie te komen, ondanks het verbod, maar hoeveel mensen dat zullen zijn is onduidelijk."

Eerder op de dag werden dranghekken geplaatst op het Jaarbeursplein omdat de verwachting was dat de demonstranten zich daar wilden verzamelen.

Politie verzamelt zich in Utrecht (foto: Pro Shots)

Ondanks verbod alsnog oproep om te protesteren

Nederland in Opstand riep vrijdag ondanks het verbod op alsnog te komen om vreedzaam te demonstreren. "Niet provoceren, niet uitdagen en als er een noodverordening komt, laat je niet arresteren; ga het uit de weg. Luister naar wie de leiding heeft."

De driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) betreurt dat de demonstratie door de "dreiging van geweld" niet door kon gaan en daarmee geen invulling kan worden gegeven aan het grondrecht tot demonstreren.

Voordat de demonstratie verboden was, had een groep van zo'n vijftienhonderd mensen zich aangemeld via Facebook.