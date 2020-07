De gemeente Utrecht is zaterdag voorbereid op "meerdere scenario's" omtrent de verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Jaarbeursplein, zo meldt een gemeentewoordvoerder aan NU.nl.

"We hebben op sociale media gezien dat mensen alsnog van plan zijn om naar de demonstratie te komen ondanks het verbod, maar hoeveel mensen dat zullen zijn is onduidelijk", aldus de gemeentewoordvoerder.

De politie heeft ook signalen ontvangen dat het zaterdag mogelijk onrustig zou kunnen worden. Over de grootte van de politie-inzet kan een politiewoordvoerder niks zeggen, maar ze laat weten dat er in elk geval agenten ter plaatse zijn om de situatie in de gaten te houden.

"We zullen constant monitoren of mensen daar niet met de verkeerde bedoelingen zijn of alsnog willen demonstreren." De politie heeft zaterdagochtend ook hekken geplaatst rondom het Jaarbeursplein.

Voordat de demonstratie van actiegroep Nederland in Opstand verboden was, zouden zo'n vijftienhonderd mensen zich via Facebook hebben aangemeld. De actiegroep demonstreert voor vrijheid en tegen de anderhalvemetersamenleving. Het protest stond zaterdag om 16.00 uur gepland.

Gemeente plaatst dranghekken bij Utrecht Centraal (Foto: Pro Shots)

Organisator van demonstratie roept op om niet te provoceren

De organisator van de demonstratie roept mensen, die zaterdag alsnog naar het Jaarbeursplein willen komen, op vreedzaam te demonstreren. "Niet provoceren, niet uitdagen en als er een noodverordening komt, laat je niet arresteren; ga het uit de weg. Luister naar wie de leiding heeft", aldus de organisator op Facebook.

De demonstratie van actiegroep Nederland in Opstand werd donderdag verboden. De gemeente en politie hadden namelijk signalen ontvangen waaruit bleek dat verschillende groepen mensen de demonstratie willen aangrijpen om ernstige ongeregeldheden te veroorzaken.

De driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) betreurt dat de demonstratie door de "dreiging van geweld" niet door kon gaan en daarmee geen invulling kan worden gegeven aan het grondrecht tot demonstreren.