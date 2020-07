Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Nederlandse voertuigen rijden steeds meer op afval

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om voor hernieuwbare energie vaker afvalstoffen en minder vaak voedselgewassen te gebruiken, omdat dat het schoonst is. Dat is vorig jaar voor het eerst gelukt: afgelopen jaar werd 40 procent meer hernieuwbare energie aan de Nederlandse vervoerssector geleverd dan het jaar ervoor.

De afvalstof waarvan de meeste biobrandstof wordt gemaakt, is gebruikt frituurvet.

Loket tegemoetkoming voor mkb-ondernemers geopend

Sinds afgelopen dinsdag kunnen mkb-ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen, een regeling die deel uitmaakt van het tweede noodsteunpakket.

Bedrijven die van juni tot en met september minstens 30 procent minder omzet behalen als gevolg van de coronacrisis, kunnen beroep doen op de regeling. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de grootte van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de omzet.

Skyline Bangkok veel beter zichtbaar door lockdown

De luchtkwaliteit in Bangkok was begin dit jaar vervuild door een grote hoeveelheid smog. Op beelden is te zien dat de troebele lucht boven de stad een stuk is verbeterd sinds de lockdown.

58 Beelden tonen verbeterde luchtkwaliteit in Bangkok na lockdown

Grootste omzetgroei in veertien jaar voor detailhandel

In mei heeft de detailhandel in Nederland 8,2 procent meer omzet gedraaid ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder: de grootste groei sinds 2006. Vooral doe-het-zelfwinkels draaiden meer omzet, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Naast de doe-het-zelfwinkels zagen ook meubelzaken, elektronicawinkels en zaken die recreatieartikelen verkopen een toename van de omzet. Ook keukenhandels en vloerspecialisten deden in mei goede zaken.

Versoepeling coronamaatregelen in Nederland

In Nederland zijn in de afgelopen week weer maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus versoepeld, omdat het virus onder controle is gebleven. Per 1 juli mochten sportscholen weer open en kunnen sekswerkers weer klanten ontvangen. Ook zangkoren mogen weer oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden.

Contactsporten, zowel binnen als buiten, zijn weer toegestaan. Dat betekent ook dat sportwedstrijden weer doorgang kunnen vinden.

Kermissen zijn al per 1 juni weer toegestaan. In Zevenaar in Gelderland en in het Noord-Brabantse Moergestel begonnen daarom vrijdag de eerste kermissen van het seizoen.

Partners kunnen vijf weken extra geboorteverlof aanvragen

Vanaf woensdag is het voor partners mogelijk om vijf weken extra geboorteverlof aan te vragen. Tijdens het geboorteverlof krijgen partners een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van het salaris. De werkgever heeft in die periode geen loonkosten.

Het langere partnerverlof kan een cultuuromslag stimuleren, zegt onderzoeker Emiel Maliepaard van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis tegen NU.nl. "De huidige regeling is gericht op oude normen en waarden, waarbij de vrouw zorgt en de man werkt."

Erfgoedlijst uitgebreid met Chinees restaurant en orgelcultuur

De Chinees-Indische restaurantcultuur, de Brabantse orgelcultuur, het kampioenschap skûtsjesilen en nog eens vier andere typisch Hollandse fenomenen zijn woensdag toegevoegd aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Ook het carnaval in Twente, Holi, de riviervisserij en de traditionele bevloeiing van grasland staan nu op de lijst.

De lijst bevat meer dan 160 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken.

Montenegro legaliseert partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht

Het parlement van Montenegro heeft woensdag voor de legalisatie van het geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht gestemd. Daarmee is het land het eerste Europese land buiten West-Europa en de Europese Unie waar homostellen en lesbische stellen op papier een koppel mogen vormen.

Homostellen en lesbische stellen krijgen met de nieuwe wet bij een geregistreerd partnerschap dezelfde rechten als heteroseksuele koppels, met uitzondering van de mogelijkheid om een kind te adopteren.

Akkoord tussen Tata Steel en FNV: Banenverlies van de baan

Tata Steel Nederland heeft een akkoord gesloten met vakbond FNV, waardoor het eerder aangekondigde banenverlies van duizend fte van de baan is.

"Het eerder vastgestelde doel om het aantal arbeidsplaatsen met duizend te verminderen in het reorganisatieplan is nu van tafel", zegt een woordvoerder van FNV Metaal. "Mocht in de toekomst blijken dat er toch een reductie nodig is, dan moet Tata met een nieuw, goed onderbouwd plan komen dat dan besproken moet worden met de ondernemingsraad."