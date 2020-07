Zaterdag is het overwegend bewolkt en regent het geregeld. Een stevige zuidwestenwind zorgt ervoor dat het op veel plaatsen niet warmer wordt dan 16 tot 19 graden.

Het KNMI waarschuwt in de westelijke kustprovincies voor harde windstoten tot 75 kilometer per uur. Vooral in de ochtend kan het aan de kust flink gaan waaien. Het instituut heeft code geel afgegeven voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland.

Met name zaterdagmiddag zijn er ook droge momenten, maar de zon laat zich nauwelijks zien. Met een glimp van de zon zou het in het zuidoosten lokaal nog 20 graden kunnen worden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.