Boze boeren blokkeerden vrijdagavond enkele uren de A2 bij het Noord-Brabantse Liempde. Volgens Omroep Brabant hielden zo'n zeventig tractors het verkeer richting Den Bosch tegen. Ook in Deventer, Groningen en het Drentse Beilen werden vrijdagavond acties gehouden.

De ANWB meldde rond 20.45 uur dat weggebruikers rekening moeten houden met zo'n twintig minuten vertraging. Het verkeer werd omgeleid vanaf knooppunt Batadorp, aldus Rijkswaterstaat. Om 23.00 uur was de file opgelost.

De blokkade was één van meerdere boerenacties donderdag en vrijdag. Zo demonstreerde vrijdag een kleine groep van tientallen boeren op het Malieveld en deden boeren aangifte van dierenmishandeling tegen Schouten bij verschillende politiebureaus. Ook blokkeerden enkele tientallen boeren in tractoren enkele uren twee plekken op de A1 bij Deventer. Een grote stoet trekkers trok vrijdagavond, onder luid getoeter, door de binnenstad van Groningen.

Een distributiecentrum van een supermarktketen in het Drentse Beilen werd vrijdag korte tijd bezet door een groep boeren. De groep had met tractoren en andere voertuigen het distributiecentrum geblokkeerd. Iets na 01.00 uur was de blokkade voorbij. De politie laat weten één aanhouding te hebben verricht. De boer, die werd aangehouden voor rijden onder invloed, is overgebracht naar het politiebureau.

Donderdagavond doken onder meer tientallen boeren met landbouwvoertuigen op in Den Haag en Groningen. In Den Haag moest Defensie de binnenstad met vrachtwagens afzetten. In Groningen reden trekkers de stad in en zouden ze schade hebben aangericht op de landingsbaan van Groningen Airport Eelde.

48 Tientallen boeren blokkeerden A1 met tractoren

Boeren protesteren tegen plan van minister Schouten

De blokkades zijn acties die door kleine groepen boeren zelf georganiseerd zijn, zegt Ronne Smolders van Agractie in gesprek met NU.nl. Boeren demonstreren vrijdag op verschillende plekken in het land tegen een plan van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om de stikstofneerslag in Nederland te verminderen.

Schouten wil het toevoegen van extra eiwit aan veevoer verbieden. Veehouders zijn tegen het plan omdat het volgens hen slecht is voor de gezondheid van de dieren.