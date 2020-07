De politie heeft onlangs in het Brabantse Wouwse Plantage zeven zeecontainers gevonden die door criminelen gebruikt werden als martelkamers, meldt NRC vrijdag. Ze zouden zijn gevonden dankzij de hack van de versleutelde communicatiedienst EncroChat.

NRC schrijft dat in de containers handboeien aan het plafond waren bevestigd. Ook was er volgens de krant een stoel vastgeschroefd. Verder zouden in de containers onder meer vinger-handboeien en knipscharen zijn aangetroffen.

De martelkamers zouden zijn gevonden in een onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. Door de hack van EncroChat, die donderdag wereldkundig werd gemaakt, kon politie en justitie wekenlang live de berichten lezen die criminelen via het programma naar elkaar stuurden.

Van de meer dan 20 miljoen onderschepte berichten gingen er meerdere over de martelkamers in Wouwse Plantage, die de verdachten ook wel hun "persoonlijke EBI" noemden. De recherche denkt dat criminelen de containers gebruikten om hun rivalen vast te houden en te martelen, schrijft NRC.

Andy Kraag, hoofd van de Landelijke Recherche, zei donderdag dat tientallen misdrijven voorkomen konden worden door de EncroChat-hack. Hij had het onder meer over liquidaties en "schokkende martelingen".