De 55-jarige man die woensdagavond opzettelijk met een auto een basisschool binnenreed in het Noord-Hollandse Dorp Grootebroek, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank van Noord-Holland vrijdag desgevraagd aan NU.nl. Niemand raakte gewond bij het incident.

De vader van een leerling op de school werd vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris, die heeft besloten dat de man twee weken in bewaring moet blijven. De man werd donderdag verhoord.

Hij zou een conflict hebben gehad met de school, maar over de aard van dat conflict is nog niets bekendgemaakt. De man was de vader van een leerling op school, basisschool 't Palet. Hij zou die avond niet in de school aanwezig zijn geweest en was mogelijk onder invloed van alcohol.

Op het moment van het incident, rond 21.00 uur, werd een groep 8-musical uitgevoerd. De man reed via de hoofdingang het gebouw in en kwam tientallen meters verderop in de hal tot stilstand.

Leerlingen en ouders bevonden zich in de gymzaal van het gebouw, toen zij plotseling het lawaai van de auto hoorden. Iedereen is met de schrik vrijgekomen, maar voor hen is wel slachtofferhulp ingeschakeld.