Tientallen protesterende boeren blokkeren vrijdag met tractoren de A1 ter hoogte van Holten (richting Deventer) en bij de afrit Wilp-Twello (richting het oosten). In elke richting is sinds 18.00 uur inmiddels één rijbaan vrijgemaakt, laat een woordvoerder van de politie weten aan NU.nl. Omrijdende auto's zorgen in het gebied voor grote vertragingen.

Het verkeer op de A1 lag vanmiddag zo goed als stil vanwege de blokkades, zegt de ANWB. Op de omliggende wegen en omleidingsroutes moeten weggebruikers rekening houden met een grote vertraging. Op het hoogtepunt was er bijna twee uur vertraging richting Hengelo.

De lokale verkeersinfarcten zijn nog niet opgelost volgens de ANWB, die de situatie "tamelijk rampzalig" noemt.

Richting het oosten staat er op de A1 nu nog 7 kilometer file. Omrijdende auto's creëren onder meer files op de N345 richting Zutphen (4 kilometer) met een vertraging van veertig minuten en op de N35 tussen Zwolle en Almelo staat 3 kilometer file. Tussen Apeldoorn en Holten staat op de N344 3 kilometer file, met een vertraging van ruim 20 minuten.

Volgens de politiewoordvoerder zijn de acties nog niet voorbij, maar kunnen hulpdiensten nu in elk geval langs de wegversperringen op de A1. Agenten hebben waar mogelijk gegevens van demonstranten genoteerd die in overtreding zijn. Mogelijk leidt dit op een later tijdstip tot boetes.

Volgens RTV Oost waren de boeren van plan om tot vanavond laat te blijven staan, maar zijn ze nu op weg naar huis. Ze zouden een snackwagen hebben laten komen en besloten na het avondeten rond 17.30 uur te vertrekken.

De eerste blokkade bij Holten begon rond 15.00 uur. Daarna verzamelde zich rond 16.00 uur een nieuwe groep boeren bij de afrit Wilp-Twello. Op beide plekken blokkeerden demonstranten in eerste instantie de hele rijbaan. De politie ging met de betogers in overleg.

Boeren protesteren tegen plan van minister Schouten

De blokkades zijn acties die door kleine groepen boeren zelf georganiseerd zijn, zegt Ronne Smolders van Agractie in gesprek met NU.nl. Boeren demonstreren vrijdag op verschillende plekken in het land tegen een plan van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om de stikstofneerslag in Nederland te verminderen.

Schouten wil het toevoegen van extra eiwit aan veevoer verbieden. Veehouders zijn tegen het plan omdat het volgens hen slecht is voor de gezondheid van de dieren.

Op meer plekken gedemonstreerd

De blokkade is één van meerdere boerenacties donderdag en vrijdag. Zo demonstreerde vrijdag een kleine groep van tientallen boeren op het Malieveld en deden boeren aangifte van dierenmishandeling tegen Schouten bij verschillende politiebureaus.

Donderdagavond doken onder meer tientallen boeren met landbouwvoertuigen op in Den Haag en Groningen. In Den Haag moest Defensie de binnenstad met vrachtwagens afzetten. In Groningen reden trekkers de stad in en zouden ze schade hebben aangericht op de landingsbaan van Groningen Airport Eelde.