Tientallen protesterende boeren blokkeren vrijdag met tractoren de A1 ter hoogte van Holten (richting Deventer) en bij de afrit Wilp-Twello (richting het oosten). De politie is in overleg met de betogers.

De eerste blokkade bij Holten begon rond 15.00 uur en betrof de hele rijbaan. Daarna verzamelde zich rond 16.00 uur een nieuwe groep boeren bij de afrit Wilp-Twello.

Bij Holten is inmiddels een rijstrook vrijgemaakt voor verkeer en lopen weggebruikers bijna een uur vertraging op. Bij Wilp-Twello is de hele rijbaan geblokkeerd en lopen bestuurders twee uur vertraging op volgens ANWB Verkeersinformatie.

De ANWB raadt aan de A1 voorlopig te mijden en om te rijden via Zwolle. Richting Hengelo staat momenteel 7 kilometer file en richting Apeldoorn 9 kilometer.

De boeren zijn in overtreding en kunnen beboet worden, zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl. Ze benadrukt dat de politie in overleg is met de boeren en nog geen boetes heeft uitgedeeld, omdat "de veiligheid van de weggebruikers voorop staat".

"Overleg heeft op dit moment de voorkeur", aldus de woordvoerder. Tegen RTV Oost zeggen de boeren tot 's avonds laat op de snelweg te blijven staan, als dat nodig is.

Boeren protesteren tegen plan van minister Schouten

De boeren demonstreren vrijdag verschillende plekken in het land tegen een plan van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om de stikstofneerslag in Nederland te verminderen.

Schouten wil het toevoegen van extra eiwit aan veevoer verbieden. Veehouders zijn tegen het plan omdat het volgens hen slecht is voor de gezondheid van de dieren.

Op meer plekken gedemonstreerd

De blokkade is één van meerdere boerenacties donderdag en vrijdag. Zo demonstreerden vrijdag een kleine groep van tientallen boeren op het Malieveld en deden boeren aangifte van dierenmishandeling tegen Schouten bij verschillende politiebureau's.

Donderdagavond doken onder meer tientallen boeren met landbouwvoertuigen op Den Haag en Groningen. In Den Haag moest Defensie de binnenstad met vrachtwagens afzetten. In Groningen reden trekkers de stad in en zouden ze schade hebben aangericht op de landingsbaan van Groningen Airport Eelde.