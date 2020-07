Slechts enkele tientallen boeren zijn vrijdag op het boerenprotest op het Malieveld in Den Haag afgekomen. Organisator Agractie zei van tevoren "enkele honderden" agrariërs te verwachten.

Rond 10.00 uur kwam een handjevol boeren aan op het Malieveld. In de uren daarna sloten nog enkele tientallen boeren zich daarbij aan.

Donderdagavond verzamelden zich tientallen boeren op trekkers in Den Haag. Een deel van de binnenstad van de hofstad werd daarna afgesloten voor het verkeer.

Toen in de loop van vrijdagochtend bleek dat er niet veel trekkers naar het protest zouden komen, gaf de politie de binnenstad weer vrij.

Boeren boos op minister om veevoerplan

De boeren zijn boos vanwege de plannen van minister Carola Schouten (Landbouw) om de stikstofuitstoot in het land te verminderen.

Om dat te bewerkstelligen heeft de minister aangekondigd het toevoegen van extra eiwit aan veevoer te willen verbieden. Dat vinden melkveehouders een slecht plan, omdat de gezondheid van dieren daarmee volgens hen op het spel komt te staan.

"En als je aan de dieren komt, dan kom je aan de boer. Op gezondheidsgebied willen wij geen concessies doen", zegt Agractie-bestuurder Eric Luiten in gesprek met NU.nl.

'Motie is laatste strohalm'

Hoewel Schouten zich vasthoudt aan het veevoerplan, klampen boeren zich vast aan de motie van VVD en CDA, die in de nacht van donderdag op vrijdag door de Kamer werd aangenomen. De partijen willen dat de minister plannen van de boerensector om de veevoerkwestie op te lossen door laat rekenen bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Schouten ziet hier vanwege tijdgebrek echter weinig heil in en boeren moeten er volgens haar van uitgaan dat de maatregel 1 september ingaat.

De motie, de late protestaankondiging en gezien de veevoerkwestie alleen melkveehouders raakt, zijn volgens Luiten de hoofdredenen dat het Malieveld vrijdag grotendeels leeg bleef. Een schril contrast met eerdere boerenprotesten waarbij honderden tot duizenden boeren met hun trekkers naar Den Haag reden.

"Het probleem is inderdaad minder groot dan als mensen roepen: halveer de veestapel maar. Maar het is wel een essentieel onderdeel van het stikstofprobleem waar we de aandacht op willen vestigen", aldus Luiten.