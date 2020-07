Er staat een weekend met naar verwachting onstuimig weer en enkele harde windstoten voor de deur. Vooral zaterdag gaat het regenen, terwijl zich ook vrijdag en zondag enkele buien kunnen vormen. Zondag wordt met een maximumtemperatuur van 23 graden de warmste dag, voorspelt Weerplaza.

Vrijdag breekt de zon op veel plaatsen nog door de wolkenvelden heen. Mede door het grijze weer blijft het verstandig om de regenradar in de gaten te houden, maar vermoedelijk blijft het op de meeste plaatsen droog.

Vanuit het zuidwesten kan een sterke wind opzetten - tot windkracht 6 - waardoor de gevoelstemperatuur lager ligt dan de werkelijke temperatuur: 19 tot 22 graden.

Zaterdag veel regen en harde windstoten

In de nacht van vrijdag op zaterdag drijft vanaf zee een groot regenfront het land binnen, die gedurende de dag naar het oosten trekt. Doordat die regio het laatst wordt bereikt, is daar 's ochtends nog kans op zon. Elders regent het vermoedelijk tot ver in de middag.

De buien gaan gepaard met harde windstoten tot 70 kilometer per uur. Vanaf zaterdagmiddag klaart het vanuit het westen langzaamaan op, waarna de maximumtemperatuur tot 22 graden stijgt.

Zondag is er opnieuw sprake van een wisselvallige dag en wisselen bewolkte en zonnige periodes elkaar af. De wind is opnieuw vrij krachtig, tot windkracht 7. Hier en daar kan nog een bui vallen.