De rechtbank heeft vrijdag achttien jaar cel opgelegd aan de man die verantwoordelijk is voor de dood van Miranda Zitman in december 2018. Bart B. zaagde het lichaam van de vrouw in stukken en verborg de lichaamsdelen onder meer in de tuin van hun woning in Soest.

Het motief voor de moord is volgens de rechtbank nooit helemaal duidelijk geworden, omdat de man geen opheldering heeft gegeven.

De vrouw werd op 27 december door B. om het leven gebracht in hun woning in Soest, maar de man hield de schijn op dat de vrouw vertrokken was naar het buitenland.

Zo nam hij de telefoon van het slachtoffer mee en reed daarmee naar Schiphol. Datzelfde toestel gebruikte hij om onder de naam van Zitman berichten te sturen naar haar omgeving. De boodschap was dat ze naar het buitenland was vertrokken en dat men zich geen zorgen hoefde te maken.

Ondertussen maakte B. het geld van de vrouw over naar zijn eigen rekening. Het lichaam van de vrouw zaagde hij in stukken en de lichaamsdelen verdeelde hij in daarvoor aangeschafte reiskoffers.

Onderzoek op de plek waar de romp werd gevonden (foto: politie)

Romp gevonden in Amsterdam

De romp van de vrouw werd in januari vorig jaar gevonden in de Zuider IJdijk in Amsterdam. Omdat destijds niet duidelijk was dat het om Zitman ging en er geen DNA van haar beschikbaar was, werd de romp in april 2019 anoniem begraven.

Later die maand meldde B. zich alsnog bij de politie. Zijn uiteindelijke verhaal was dat Zitman van de trap was gevallen. Hij besloot om voor hem onverklaarbare reden niet de politie te bellen, maar haar lichaamsdelen te verbergen op plekken waar ze gelukkig zou zijn geweest. De benen van de vrouw zijn nooit gevonden.

De rechtbank noemt de onderbouwing van de man "onnavolgbaar". "Het forse geweld dat moet zijn toegepast, de gruwelijke manier waarop de vrouw is gedood en het in de waan laten van de familie dat Zitman nog leefde leidt tot de straf van achttien jaar cel", aldus de rechtbank.