TU Eindhoven mag vrouwen niet voortrekken in sollicitatieprocedures, zo schrijft het College voor de Rechten van de Mens in een vrijdag uitgebracht advies. De universiteit vindt dat het openstellen van vacatures voor alleen vrouwen "te ver gaat" en in strijd is met gelijke behandeling.

TU Eindhoven wilde de structurele en hardnekkige achterstand van vrouwelijke wetenschappers verminderen door vacatures in de eerste instantie alleen open te stellen voor vrouwen.

Als er na een half jaar nog geen gesprek met een vrouwelijke kandidaat was gevoerd, werd de vacature ook voor mannen opengesteld.

Volgens het advies heeft de universiteit niet aangetoond waarom dit verregaande voorkeursbeleid nodig was. "Niet binnen alle faculteiten is de achterstandspositie van vrouwen namelijk even groot. Bovendien is het voor sommige typen wetenschappelijke functies in de afgelopen jaren gelukt om meer vrouwelijke wetenschappers aan te trekken."

TU Eindhoven zou bijvoorbeeld wel vacatures open kunnen stellen voor mannen en vrouwen en bij gelijke geschiktheid voor een vrouwelijke kandidaat kiezen, zo oppert het college.