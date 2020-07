Peter Schouten is definitief advocaat van kroongetuige Nabil B. geworden, zo wordt vrijdag aan NU.nl bevestigd na berichtgeving door het AD. B. zat sinds maart zonder juridische bijstand.

Schouten had vlak na de dood van de eerdere advocaat van B., Derk Wiersum, in september 2019 al laten weten bereid te zijn de kroongetuige bij te staan. Een anonieme advocaat nam toen de verdediging op zich, maar legde die in maart neer.

Peter R. de Vries heeft de rol van vertrouwenspersoon op zich genomen, maar voorwaarden die hij daaraan verbond zijn door het Openbaar Ministerie (OM) niet in te willigen. Toegang tot de kroongetuige en het niet mogen afluisteren van de gesprekken tussen de twee, zijn privileges die alleen een advocaat toekomen, aldus justitie.

Dit was lange tijd reden voor de kroongetuige om niet langer verklaringen af te leggen. Toen het verhoor 26 juni echter werd hervat, koos B. er alsnog voor te getuigen.

Ook woensdag legde hij verklaringen af. Ditmaal in het bijzijn van advocaat Schouten.