Goedenavond, in dit liveblog houden we jullie op de hoogte van het spontane boerenprotest van vanavond. Een aantal boeren is in Den Haag om actie te voeren tegen de veevoer- en stikstofmaatregelen waar de Tweede Kamer vanavond over stemt. Een deel van de stad is of wordt nog geblokkeerd door vrachtwagens van Defensie. Deze worden ingezet op verzoek van de Haagse burgemeester Jan van Zanen.