'Ongeveer tweehonderd demonstranten in Den Haag'

Farmers Defence Force-voorzitter Mark van den Oever laat weten dat het aantal demonstranten in Den Haag is opgelopen tot ongeveer tweehonderd. Er is vanuit heel Nederland nog een onbekend aantal boeren onderweg.



Van den Oever vertelt dat de demonstranten zometeen het Buitenhof verlaten en naar een plein bij de Tweede Kamer gaan. Daar wachten zij de stemming af. "We hopen natuurlijk dat het een feestje wordt", zegt hij. "Dan gaan we het vieren door in de stad een pilsje te drinken."



Hij kan nog niks zeggen over eventuele acties als de Tweede Kamer vóór de veevoer- en stikstofmaatregelen stemt. "Dat weten we nog niet, dat zien we dan wel."