Het Openbaar Ministerie (OM) is donderdag een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijk strafbaar handelen door agenten van de politie-eenheid Rotterdam. Aanleiding hiervoor zijn racistische uitspraken in een WhatsApp-groep van agenten.

De Rotterdamse politie maakte woensdag bekend een onderzoek te starten naar de agenten die in 2019 racistische uitlatingen hadden geuit in een besloten WhatsApp-groep.

In de groep werden mensen met een immigratieachtergrond volgens de NRC aangeduid met termen als "kankervolk", "kutafrikanen" en "pauperallochtonen". De krant meldde dit op basis van screenshots die ze in handen had gekregen.

In de appgroep zaten negen agenten. Vijf van hen worden gelinkt aan de racistische uitspraken en mogen de komende tijd niet aan het werk. De politie Rotterdam meldt dat deze agenten de onderzoeksresultaten thuis moeten afwachten.

Het strafrechtelijk onderzoek wordt onder leiding van de officier van justitie verricht door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Rotterdam.

"Het onderzoek richt zich in eerste instantie op het verzamelen van de beschikbare informatie", meldt het OM. "Uit het onderzoek zal moeten blijken of en zo ja welke strafbare feiten gepleegd zijn. Afhankelijk van de uitkomst zal de officier van justitie beoordelen of de politieagenten worden vervolgd."