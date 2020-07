Een groep trekkers is donderdagavond onderweg naar Den Haag voor een spontaan boerenprotest. In Den Haag wordt donderdagavond gestemd over maatregelen op het gebied van veevoer.

De boeren zijn onderweg naar het Binnenhof om daar actie te voeren tegen de maatregelen. Het is nog niet bekend om hoeveel trekkers het precies gaat.

Agractie ondersteunt het protest niet. De actiegroep wil de stemming eerst afwachten en is van plan om vrijdag actie te voeren.

FDF heeft leden opgeroepen om donderdagavond al wel "wilde acties" te voeren door het land of om naar Den Haag te komen. Ook het bestuur heeft aangekondigd om 20.00 uur op het Binnenhof te staan. De groep hoopt op die manier de stemming te beïnvloeden. Ook wil FDF dat de actie nu al plaatsvindt, omdat in Den Haag vrijdag het politiek reces begint.

Stichting Bouw in Verzet laat op Facebook weten FDF te steunen in hun actie. De stichting roept leden op zich aan te sluiten bij het protest.